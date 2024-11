Ugo Humbert vola in finale e infiamma Bercy domani per il titolo contro Zverev

Zverev e l’idolo di casa Ugo Humbert a contendersi il titolo del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista francese diventa il quinto nella storia a raggiungere la finale dello storico torneo capitolino ed è il primo da Jo-Wilfried Tsonga nel 2011 che avrà la possibilità di andare per il trionfo. Già autore dell’eliminazione di Carlos Alcaraz, Humbert in semifinale ha sconfitto in rimonta un Khachanov che nel terzo set non era al meglio della sua condizione, imponendosi con il punteggio di 6-7(6) 6-4 6-3. domani dall’altra parte della rete troverà uno Zverev che vuole chiudere al meglio una stagione senz’altro più che positiva, ma a cui manca probabilmente l’acuto. Il tedesco, superando con lo score di 6-3 7-6(4) Holger Rune, lunedì tornerà di nuovo davanti a Carlos Alcaraz nella classifica ATP. Leggi tutto su Sportface.it Saranno Alexandere l’idolo di casa Ugoa contendersi ildel Masters 1000 di Parigi-. Il tennista francese diventa il quinto nella storia a raggiungere ladello storico torneo capitolino ed è il primo da Jo-Wilfried Tsonga nel 2011 che avrà la possibilità di andare per il trionfo. Già autore dell’eliminazione di Carlos Alcaraz,in semiha sconfitto in rimonta un Khachanov che nel terzo set non era al meglio della sua condizione, imponendosi con il punteggio di 6-7(6) 6-4 6-3.dall’altra parte della rete troverà unoche vuole chiudere al meglio una stagione senz’altro più che positiva, ma a cui manca probabilmente l’acuto. Il tedesco, superando con lo score di 6-3 7-6(4) Holger Rune, lunedì tornerà di nuovo davanti a Carlos Alcaraz nella classifica ATP.

Una finale inaspettata, come nella tradizione di Parigi-Bercy. Da una parte un giocatore esperto di queste latitudini, dall'altro un giocatore che arriva per la prima volta a questo punto in carriera ma con la possibilità di giocarsela avanti al

Masters 1000 Parigi Bercy: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale . Ugo Humbert vola in semifinale a Bercy: Thompson si arrende in due set

in semifinale a Bercy: Thompson si arrende in due set Berrettini stende Tiafoe e vola ai quarti a Vienna. Avanza anche Musetti

ai quarti a Vienna. Avanza anche Musetti Ugo Humbert vola in finale nell'ATP 250 di Marsiglia

in nell'ATP 250 di Marsiglia ATP 's-Hertogenbosch: De Minaur vola in finale , battuto Humbert in due set

in , battuto in due set Sonego vola al secondo turno: superato Humbert all'esordio. Nardi, debutto Slam amaro: annichilito da Muller

al secondo turno: superato all'esordio. Nardi, debutto Slam amaro: annichilito da Muller Il big match delle semifinali di Gstaad lo vince Berrettini

Ugo Humbert raggiunge Zverev in finale a Parigi-Bercy: sconfitto Khachanov Si rivede un giocatore francese in finale dopo 13 anni, l'ultima volta era stato Jo-Wilfried Tsonga. Nella finale di domani Humbert andrà a caccia del primo '1000' della carriera Un risultato incredib ...

Si rivede un giocatore francese in finale dopo 13 anni, l'ultima volta era stato Jo-Wilfried Tsonga. Nella finale di domani Humbert andrà a caccia del primo '1000' della carriera Un risultato incredib ... ATP Parigi-Bercy, la solita finale inaspettata: sarà Zverev-Humbert Una finale inaspettata, come nella tradizione di Parigi-Bercy. Da una parte un giocatore esperto di queste latitudini, dall'altro un giocatore che arriva ...

Una finale inaspettata, come nella tradizione di Parigi-Bercy. Da una parte un giocatore esperto di queste latitudini, dall'altro un giocatore che arriva ... ATP Parigi-Bercy: Humbert stacca il pass per la semifinale, battuto un resiliente Thompson in due set Vince ancora Ugo Humbert: il francese colleziona l'undicesima vittoria consecutiva sui campi indoor francesi (titoli a Metz 2023 e a Marsiglia in febbraio), e vola in semifinale, sconfiggendo Jordan ...

Dal 2011 un francese non arriva in finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Allora era Jo-Wilfried Tsonga, ora è Ugo Humbert che ci proverà. E lo farò contro Karen Khachanov, il russo che nel 2018 sconfisse a sorpresa Novak Djokovic per portarsi a ...