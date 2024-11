Sport.quotidiano.net - Sassuolo Il Mantova quattordici anni dopo

di Lorenzo LonghiSe per il Modena è una sfida storica, un derby di fatto anche se strettamente non geografico, per illa partita contro il, apparentemente, non dice granché, ma in realtà si tratta di una delle sfide che, tra quelle contro le squadre di questo campionato, può vantare il maggior numero di precedenti, vale a dire 12. Sebbene non sia così intuitivo, in effetti neroverdi e biancorossi hanno già condiviso due campionati di B (questo è il terzo) e quattro di Serie C2, quando non erano separate dalle categorie scalate dall’una o dall’altra – dalnegliSessanta del secolo scorso, dalnell’ultima dozzina d’– o dalla suddivisione dei gironi, che spesso, ai tempi della quarta divisione, ha sistemato il club lombardo nel gruppo A, quello più settentrionale, e i neroverdi nel B, il girone centrale.