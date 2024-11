Ilrestodelcarlino.it - Macerata, il cold case della baronessa: riaperte le indagini per il delitto di 44 anni fa

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024), 2 novembre 2024 – A distanza di 44si riaprono lesulla morteJeanette Rothschild esua segretaria e interprete Gabriella Guerin, trovate senza vita in un’auto in mezzo ai monti Sibillini. Per carabinieri e procura disi trattò di un duplice omicidio.riapertura del caso ha parlato ieri sera ‘Quarto grado’ su Rete 4, con nuove informazioni sulla misteriosa vicenda che vide protagoniste le due donne. La, 40enne, ex moglie del finanziere Evelyn Rothschild, e la sua segretaria, vivevano all’epoca a Sarnano, un piccolo comune in provincia di, dove stavano ristrutturando un casale. Le due donne sparirono nel nulla il 29 novembre del 1980, dopo essere uscite per un giro in auto verso le piste di Sassotetto.