L’onda lunghissima dell’estate. Folla in spiaggia per Ognissanti

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Versilia, 2 novembre 2024 – Sembrava già di sentirlo, con l’arrivo dell’ora solare e di giornate sempre più corte e buie, il tintinnio delle campane e delle musiche a tema, il luccicare delle luminarie per le strade e la fine di una stagione, quella estiva, che, chiusi gli ombrelloni degli stabilimenti, lasciando spazio alla mitezza dell’autunno, si apprestava ad accogliere, in un attimo, quella invernale e natalizia. Ma le temperature che in questi giorni riscaldano e abbracciano tutta la costa ricordano tutt’altro che il Natale, o più semplicemente, l’autunno. Perché queste temperature di novembre ricordano, e sanno, di una domenica d’estate apparentemente prolungata di due mesi. Con turisti, famiglie, e gruppi di amici che, proprio come le domeniche di agosto, indaffarati da borse e borsoni, si apprestano, sin dalla mattina, a sistemarsi.