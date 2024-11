Quotidiano.net - La sfida del governatore . De Luca fa votare sul terzo mandato. Schlein: chi sta con lui è fuori dal Pd

(Quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) Il caso Campania sta diventando paradigmatico dello stato di salute e coesione del Pd, prima ancora che della capacità di tenere le fila del centrosinistra. Mentre il campo in versione extralarge si gioca una conferma scontata in Emilia-Romagna e unadiventata dirimente nell’Umbria a guida leghista, la cui riconquista potrebbe mitigare la delusione della Liguria, i riflettori sono giù puntati sulla dirimente partita delle regionali del 2025. La leader dem ha promesso una candidatura al partito di Giuseppe Conte, che nel Mezzogiorno riscuote ancora di un solido consenso. Ed è in Campania che i pentastellati dovrebbero riscuotere il loro posto al sole per Sergio Costa o Roberto Fico, che in subordine potrebbe concorrere alla poltrona di sindaco di Napoli se venisse candidato l’attuale primo cittadino Gaetano Manfredi.