Lanazione.it - Giorgio Armani corteggia la Capannina di Forte dei Marmi. Pronto con l’offerta

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Versilia, 2 novembre 2024 – Fioccano le proposte per acquistare ladidei. Il patron Gherardo Guidi non aveva fatto mistero nelle sue ultime interviste di valutare possibili contatti, riservandosi poi di stringere ogni trattativa tra qualche anno: la sua recente e improvvisa scomparsa riapre dunque l’opportunità di offerte. Il locale è attualmente gestito dalla moglie Carla e dalla figlia Cristina che hanno ripreso l’attività del locale sulla scia della continuità (per la notte di Halloween infatti si è tenuta la tradizionale esibizione dello scenografico Circo Nero) ma sono tante le voci di corridoio che insistono su nomi altisonanti interessati a quello spazio dal sapore magico che potrebbe in futuro passare effettivamente di mano. L’iniziale richiesta – circa 20 milioni di euro – sarebbe stata rimodulata.