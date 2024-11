Ilfattoquotidiano.it - Concordato preventivo col fisco, Forza Italia a favore della riapertura delle adesioni. Ma per gli incassi (e il taglio della seconda aliquota Irpef) cambia poco

“Rinviare ilfiscale è una scelta di buon senso. Più sono glipiù si tagliano le tasse al ceto medio. A cominciare dall’”. Il vicepremier Antonio Tajani sabato mattina, via X, ufficializza la linea di. I termini per aderire altra partite Iva e AgenziaEntrate, chiuse alla mezzanotte del 31 ottobre nonostante i ripetuti appelli dei commercialisti per un rinvio, devono essere riaperti. Dopo aver negato senza appello la proroga, il ministero dell’Economia dovrebbe insomma aprire una“finestra” con nuove scadenze, magari fino a fine anno.