Lapresse.it - Alluvione Spagna, lo stadio del Valencia diventa centro raccolta aiuti

Leggi tutto su Lapresse.it

Per far fronte all’emergenza dopo l’che ha colpito l’intera regione, ilha offerto il proprio, il Mestalla, comeper gli: cibo, acqua e gli altri beni di cui la popolazione ha bisogno in questi momenti di difficoltà. Come spiega il club, nel primo giorno ha raccolto “oltre mille grandi casse” di materiale. In prima fila anche i calciatori della squadra che hanno dato una mano a smistare glie ad accogliere i volontari.