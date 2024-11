Halloween" nel Ravennate, spesso con protagonisti i bambini. Al Socjale la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra inaugura i live autunnali, mentre tra le mostre rimane visitabile, con Ravennatoday.it - Weekend "da spavento" tra Ravenna Halloween, la Piligréna, i fantasmi di Oriolo e la musica al Socjale Leggi tutto su Ravennatoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ravennatoday.it: In questo lungo fine settimana caratterizzato dal ponte di Ognissanti sono ancora tanti gli eventi a carattere "" nelte, spesso con protagonisti i bambini. Alla Barcelona Gipsy Balkan Orchestra inaugura i live autunnali, mentre tra le mostre rimane visitabile, con

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:"da" tra, la Piligréna, i fantasmi di Oriolo e la musica al Socjale; Approfondisci 🔍

Halloween Ravenna si apre con la caccia al tesoro per le vie del centro

(ravennawebtv.it)

Al via il weekend di Halloween con la tradizionale caccia al tesoro per le vie del centro di Ravenna, ma gli appuntamenti per i più piccoli vanno avanti anche venerdì e sabato con i laboratori mostruo ...

Un weekend lungo di appuntamenti per tutta la famiglia tra piazza Kennedy e le vie del centro, dal 31 ottobre al 3 novembre

(ravennaedintorni.it)

Un weekend lungo di appuntamenti per tutta la famiglia tra piazza Kennedy e le vie del centro, dal 31 ottobre al 3 novembre ...

Halloween nel centro di Ravenna: un weekend di divertimento mostruoso in piazza Kennedy

(ravennanotizie.it)

Ravenna si prepara a festeggiare Halloween con un'intera settimana di eventi dal 31 ottobre al 3 novembre, organizzati dal Comitato Spasso in Ravenna in ...

Zombie walk, mostri nel labirinto, golosità e Capodanno celtico: tanti appuntamenti per Halloween nel Ravennate

(ravennatoday.it)

Iniziative dedicate a grandi e piccoli diffuse su tutto il territorio. E oltre alle maschere "da paura" spazio anche al buon cibo tra piatti tradizionali e food truck ...