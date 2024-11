Ilgiorno.it - Una mostra rende omaggio al maestro Manzi

È stata inaugurata ieri in biblioteca la mostra "Alberto Manzi, cent'anni da maestro". Organizzata dagli alunni dell'Istituto Maria Ausiliatrice, con il patrocinio del Comune, sarà visitabile fino al 23 novembre. Alberto Manzi è stato il maestro di "Non è mai troppo tardi" programma televisivo andato in onda dal 1960 al 1968. L' 8 novembre, alle 20.45 e sempre in biblioteca (piazza Castegnate), si terrà la conferenza "Camminare a testa alta". Interverranno Milena Mor sul tema "Lezioni dal passato per un futuro migliore. Guidare il cambiamento attraverso l'accoglienza e la valorizzazione della diversità", Roberto Morgese con "Il bicchiere mezzo pieno, attivare pratiche di valutazione seguendo esempi di senso e coerenza" e Monica Moroni su "Una scuola che cambia, opportunità e sfide dell'incontro tra educazione e intelligenza artificiale". S.V.