Ilfattoquotidiano.it - Travaglio: “Dallo scandalo di Sgarbi al caso Santanchè, ecco perché abbonarsi al Fatto”. L’offerta speciale fino al 4 novembre

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: “Vi mostro questa prima pagina: ‘Reddito di belligeranza 40 miliardi in tre anni’. Spenderemo 13 miliardi e rotti all’anno per comprare nuove armi mentre tagliamo su tutto:dissesto idrogeologico, ricerca, scuola, università, sanità, povertà.13 miliardi e rotti all’anno sono il bilancio dell’università e sono cinque volte tanto quello che diamo alla ricerca. Questo titolo lo trovate sulQuotidiano, vi assicuro, non su altri giornali, così come i nostri scoop sulloche hadimettere, sui segreti di Maria Rosaria Boccia per quello che vale, sul ministro Lollobrigida che ferma i treni prima che provvedesse Salvini a metterci una pietra sopra. Su Julian Assange, liberato dopo una dura battaglia a cui abbiamo partecipato praticamente in solitaria in Italia, tra i grandi giornali, dopo 13 anni di cattività.