Tiffany Stratton pronta per Crown Jewel:"Tiffy Three Belts suona bene"

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Zonawrestling.net: A Money in the Bank 2024,ha vinto il Ladder Match Femminile, e da allora i fan si sono chiesti quando incasserà per diventare campionessa.possiede la valigetta del Money in the Bank da quattro mesi e ha più volte accennato di voler incassare contro la campionessa femminile Nia Jax. Tuttavia, ora che Jax esembrano collaborare, potrebbero avere un nuovo piano: far incassarecontro Liv Morgan dopo che Jax l’avrà sconfitta a. Visto che entrambe le campionesse sono destinate a combattere per diventare la prima Unified Champion, i fan si chiedono se un incasso durante il match lo trasformerebbe in un match per il titolo e se tutte e tre i titoli potrebbero essere in palio contemporaneamente.