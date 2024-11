body horror tutto al femminile. Chissà che effetto farà The Substance di Coralie Fargeat al pubblico italiano. Già fatichiamo a digerire i generici spaventi del thriller/horror, figuriamoci quando la cifra gore e la totalizzante trasformazione fisica degli attori prendono il sopravvento sulla trama. The Substance, inoltre, è uno di quei film che i recensori anglosassoni, più che spiegare o interpretare, riempiono di aggettivi roboanti fino all’affogamento del lettore. Ilfattoquotidiano.it - The Substance, il body horror con Demi Moore e Margaret Qualley contro la cultura della bellezza a ogni costo Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilfattoquotidiano.it: Il Ritratto di Dorian Gray immerso nel sangue, nelle membra scoppiate e dilaniate, nella mostrificazione grottesca di untutto al femminile. Chissà che effetto farà Thedi Coralie Fargeat al pubblico italiano. Già fatichiamo a digerire i generici spaventi del thriller/, figuriamoci quando la cifra gore e la totalizzante trasformazione fisica degli attori prendono il sopravvento sulla trama. The, inoltre, è uno di quei film che i recensori anglosassoni, più che spiegare o interpretare, riempiono di aggettivi roboanti fino all’affogamento del lettore.

The Substance, da oggi al cinema la favola body horror della principessa che diventò strega

La satira macabra, femminista e supergore sull'ossessione della società per la giovinezza della regista Coralie Fargeat è la fusione perfetta di Helter Skelter e Society ...

Perché vedere il biopic su Enrico Berlinguer (con uno strepitoso Elio Germano) e "The Substance" al cinema. E "Libre" in streaming su Prime Video

La vita, il pensiero, la politica di Enrico Berlinguer e un body horror estremo e disturbante… Sono per noi i due film da non perdere in sala questo fine settimana, ovvero Berlinguer – La grande ambiz ...

The Substance recensione del film con Demi Moore: un body horror disturbante sull'estetica e il potere dell’immagine

The Substance, la pellicola diretta da Coralie Fargeat riflette sulla società che non accetta l'invecchiamento. Dopo l'anteprima al Festival di Cannes 2024 dal 30 ottobre è nelle sale ...

The substance, Moore-Qualley duello horror

THE SUBSTANCE di Coralie Fargeat (Usa-Francia-GB, durata 140’, I Wonder Pictures guarda il trailer) con Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid, Hugo Diego Garcia Giudizio: 3 ½ su 5 Nelle ...