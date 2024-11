Anteprima24.it - Napoli meta dei Millennials: alla BMTA il Presidente dell’ENIT svela la destinazione preferita dai giovani

(Anteprima24.it - venerdì 1 novembre 2024)- Tempo di lettura: 4 minuti“è diventata ladei”. Lo dice Alessandra Priante,, l’Agenzia nazionale del Turismo, a Paestum, durante la XXVI Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. “Ivogliono andare a, perché è divertente e oltre alle bellezze storiche e culturali, ha qualcosa in più, di non tangibile, l’atmosfera giusta per il viaggio giovane”. Dichiarazione confermata anche dal Centro S.R.M. Studi e Ricerche per il Mezzogiorno collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo che, sempre nel corso della, ha dimostrato quantosia lapiù gettonata d’Italia dai turisti del futuro e anche l’unicache ha più visitatori di quanti l’offerta ne lasci prevedere.