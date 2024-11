MotoGp a Valencia cancellato, la presa di posizione di Bagnaia: «Non correrò lì, a costo di perdere il Mondiale» (Di venerdì 1 novembre 2024) «Io a Valencia non sono disposto a correre, anche a costo di perdere quello che è il mio massimo obiettivo, ovvero vincere il titolo Mondiale».È la forte presa Leggo.it - MotoGp a Valencia cancellato, la presa di posizione di Bagnaia: «Non correrò lì, a costo di perdere il Mondiale» Leggi tutto su Leggo.it (Di venerdì 1 novembre 2024) «Io anon sono disposto a correre, anche adiquello che è il mio massimo obiettivo, ovvero vincere il titolo».È la forte

