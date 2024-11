Julia Roberts invita le donne americane a «tradire» i mariti trumpisti e votare Kamala Harris (Di venerdì 1 novembre 2024) In uno spot elettorale al quale presta la voce, l’attrice fa riferimento alle strette sull’aborto e ricorda che il voto è segreto, e anche un marito può non conoscerlo Vanityfair.it - Julia Roberts invita le donne americane a «tradire» i mariti trumpisti e votare Kamala Harris Leggi tutto su Vanityfair.it (Di venerdì 1 novembre 2024) In uno spot elettorale al quale presta la voce, l’attrice fa riferimento alle strette sull’aborto e ricorda che il voto è segreto, e anche un marito può non conoscerlo

Repubblicani infuriati per lo spot in cui l'attrice invita le donne a mentire ai mariti che votano Trump, per scegliere Harris senza dirlo. Alcuni repubblicani dicono che è come un tradimento ...

I repubblicani insorgono contro la pubblicità di Julia Roberts per Kamala Harris. “In un luogo come l’America dove le donne hanno ancora il diritto di scegliere, potete votare come volete. Nessuno lo ...

