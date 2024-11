artisti che, decorando ognuno un identico calice di cristallo, parteciperanno al concorso "Cristalli di Natale", indetto dal Comune di Colle per le festività natalizie, unendo i temi del Natale con la bellezza del cristallo colligiano nel segno della creatività. Saranno i cittadini di Colle a scegliere le opere migliori, votandole al Museo del Cristallo, dove saranno esposte, o su una pagina Facebook dedicata. Lanazione.it - E’ la grande sfida per ventidue artisti Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Sono (in rigoroso ordine alfabetico) Elisa Armanti, Maurizio Balducci, Lucia Boni, Silvia Borgogni, Andrea Buzzichelli, Donato Celardo, Ivan Colangelo, Riccardo Cucini, Gianni Ermini, Roberta Landi, Silvia Massai, Andrea Montagnani, Marco Montagnani, Paolo Morandi, Stefano Pellati, Sebastiano Pelli, Katherine Pitt, Salvatore Poma, Chiara Salvadori, Maurizio Sorvillo, Laura Tondi e Maria Chiara Viviani, i 22che, decorando ognuno un identico calice di cristallo, parteciperanno al concorso "Cristalli di Natale", indetto dal Comune di Colle per le festività natalizie, unendo i temi del Natale con la bellezza del cristallo colligiano nel segno della creatività. Saranno i cittadini di Colle a scegliere le opere migliori, votandole al Museo del Cristallo, dove saranno esposte, o su una pagina Facebook dedicata.

Concorso "Cristalli di Natale" a Colle: 22 artisti decorano calici di cristallo per festività natalizie. Scelta delle opere da parte dei cittadini al Museo del Cristallo o su Facebook.

