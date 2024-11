Centrosinistra, lo schiaffo ligure spinge per coalizione più stabile, Sala si muove al centro

Leggi tutto su Ildenaro.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ildenaro.it: (Adnkronos) – Elly Schlein è già pronta a rimettersi in campagna elettorale: domenica sarà in Umbria con Stefano Bonaccini perre la candidata Stefania Proietti nella sfida, che si profila all’ultimo voto, per strappare la regione aldestra. La segretaria tornerà a battere sui temi che caratterizzano l’opposizione dem. A partire dalla difesa della sanità pubblica dai tagli del governo Meloni. Tagli, sostiene il Pd, che costringono chi ha i soldi per farlo, verso il privato. E la notizia oggi sul sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, offre a Schlein su un piatto d’argento la controprova: “Lo abbiamo sempre detto. La destra non sta smantellando la sanità pubblica per sciatteria, ma per un preciso disegno”. Nel mirino lo spot di una clinica privata, di cui Gemmato è socio, come soluzione alle liste d’attesa del pubblico.