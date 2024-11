Ilgiorno.it - Cambio di prospettiva. Autoritratti nel Parco “copiando“ Vivian Maier

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Mentre negli spazi del Belvedere della Villa Reale di Monza continua la mostra “Unseen. Le foto mai viste di“ (nella foto) con 220 opere dell’artista pioniera della street photography, proseguono anche gli eventi che nel weekend approfondiscono vari aspetti della fotografia in generale. Un ciclo di appuntamenti collaterali che Vertigo Syndrome dedica al mondo dell’immagine, ci cui fanno parte workshop artistici, conferenze sulla storia della fotografia, laboratori per i bambini e varie iniziative di approfondimento. Anche questo fine settimana il calendario propone due eventi, entrambi a cura della docente, curatrice e giornalista Loredana De Pace, in collaborazione con lo Studio CAOS con il Circolo Fotografico Monzese. Domani, dalle 15 alle 18, “Lettura portfolio“. Ogni partecipante, a cui è richiesta l’iscrizione (info@unseen.