Asllani oggi giornata importante | quante chance per Inter-Venezia? – CdS

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Inter-news.it: Tra gli infortunati ancora fermi in casaresta anche Kristjan. Un infortunio sfortunato il suo, in concomitanza con quello di Hakan Calhanoglu proprio quando avrebbe dovuto prendere il suo posto in campo. Secondo il Corriere dello Sport,sarà unaper capirne le reali condizioni ANCORA INFORTUNATO – Quando tutti lo davano in campo dal primo minuto nella gara contro l’Empoli – dopo aver guardato dalla panchina quella contro la Juventus, con Piotr Zielinski dal primo minuto – Kristjanha dovuto restare fuori anche nella sfida vinta poi per 0-3 allo stadio Castellani. Il motivo lo ha poi spiegato nel postpartita Simone Inzaghi, che ha confermato come il centrocampista albanese sia ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio subito in allenamento nei giorni precedenti alla partita contro la Roma.