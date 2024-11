Quotidiano.net - Alluvione e inseminazione delle nuvole, c’è davvero un legame? Le spiegazioni dello scienziato

Leggi tutto su Quotidiano.net

(Di venerdì 1 novembre 2024) Roma, 1 novembre 2024 – Anche dopo l'in Spagna – come era già successo per il Marocco e il Sahara allagato ma ancora prima ad aprile per le tempeste di Dubai – torna ad aleggiare la solita domanda: ma c'è un rapporto di causa ed effetto con l'(cloud seeding)? Che cosa c'è di vero in questa affermazione che è stata riportata anche da meteorologi? Lo abbiamo chiesto a Sandro Fuzzi del Cnr. "Un rapporto di causa e effetto tranuove e alluvioni è una cosa non vera”. Artificial rain enhancement, Cloud seeding can be done by plane, Vector and illustration. Sahara allagato, i video impressionanti.