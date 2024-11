Justcalcio.com - Alavés – Maiorca I ‘Vitoria’ vanno a letto in Champions League: anteprima, analisi, pronostico e pronostico

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Justcalcio.com: 2024-11-01 02:28:23 Calcio spagnolo: Duello di momenti e sensazioni antagoniste che si vivranno a Mendizorroza.riceve ilcon l’urgenza di vincere per interrompere una serie di cinque sconfitte consecutive nella Liga e risalire dalle ultime posizioni. Tuttavia, le Isole Baleari arrivano alla partita con l’obiettivo di aggiungere tre punti che le porteranno al terzo posto in classifica, nelle posizioni di. Come arrivaGli uomini di Luis García Plaza affrontano la visita delnel momento peggiore per l’allenatore a Vitoria. Le cinque sconfitte consecutive in campionato fanno sì che il duello contro le Isole Baleari assuma maggiore importanza, in un Mendizorroza che ancora una volta si travestirà per incoraggiare la sua squadra in questo brutto momento.