WhatsApp lancia le Liste: finalmente possiamo personalizzare le categorie

WhatsApp chiude il mese di ottobre con l'annuncio di una nuova funzionalità, chiamata Liste, che abbiamo visto in anteprima nei mesi scorsi e che siamo sicuri farà comodo a chiunque abbia un numero enorme di conversazioni all'interno dell'applicazione.

WhatsApp cambia volto: arrivano le liste personalizzate

WhatsApp ha appena annunciato il lancio della funzione Liste, che già avevamo intravisto nei mesi scorsi. Si tratta in poche parole della conversione di una funzione introdotta a inizio…

WhatsApp introduce finalmente le liste per le chat

WhatsApp apre finalmente alle liste per le chat ovvero un sistema che permette di organizzare al meglio le conversazioni inserendole all'interno di categorie create ad hoc a discrezione dell'utente.

Liste WhatsApp, ecco come funzionano

WhatsApp apre finalmente alle liste per le chat ovvero un sistema che permette di organizzare al meglio le conversazioni inserendole all'interno di categorie create ad hoc a discrezione dell'utente.

WhatsApp, nuove liste contatti e emoji: scopri le ultime funzionalità aggiornate

Novità di WhatsApp: liste di contatti personalizzate

WhatsApp è attivamente impegnata a migliorare l'esperienza degli utenti attraverso l'introduzione ...