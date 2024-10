Un viaggio emozionante tra lettere e ricordi: il calendario storico dei carabinieri 2023 (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 2023 ha visto la presentazione di un calendario storico dell’Arma dei carabinieri che offre uno sguardo intimo e toccante su un tema complesso: la relazione tra un padre vedovo e suo figlio. Questo calendario, esposto all’Auditorium Parco della Musica di Roma, racconta attraverso dodici lettere, simbolicamente legate ai mesi dell’anno, l’amore e la condivisione del dolore che caratterizzano un legame familiare in un periodo di lutto. Un omaggio non solo ai carabinieri ma anche alle storie umane che si intrecciano con il loro lavoro. La trama del dialogo: lettere di un padre a un figlio Le dodici lettere che compongono il calendario rappresentano un dialogo profondo tra il Comandante di Stazione dei carabinieri, un uomo segnato dall’improvvisa perdita della moglie, e suo figlio, intento a costruire un nuovo percorso di vita dopo la tragedia. Gaeta.it - Un viaggio emozionante tra lettere e ricordi: il calendario storico dei carabinieri 2023 Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilha visto la presentazione di undell’Arma deiche offre uno sguardo intimo e toccante su un tema complesso: la relazione tra un padre vedovo e suo figlio. Questo, esposto all’Auditorium Parco della Musica di Roma, racconta attraverso dodici, simbolicamente legate ai mesi dell’anno, l’amore e la condivisione del dolore che caratterizzano un legame familiare in un periodo di lutto. Un omaggio non solo aima anche alle storie umane che si intrecciano con il loro lavoro. La trama del dialogo:di un padre a un figlio Le dodiciche compongono ilrappresentano un dialogo profondo tra il Comandante di Stazione dei, un uomo segnato dall’improvvisa perdita della moglie, e suo figlio, intento a costruire un nuovo percorso di vita dopo la tragedia.

