Tentata rapina in un negozio di articoli sportivi | denunciato un giovane marocchino

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio diha coinvolto un ragazzo di nazionalità marocchina, di soli 23 anni, che si è reso protagonista di un furto avvenuto in undi. L’evento ha avuto luogo nel pomeriggio di ieri e ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato, che ha portato alla denuncia delper il crimine commesso e per la sua condizione di irregolarità sul territorio nazionale. Episodio di furto eIlè entrato in undi materialicon l’intento di appropriarsi di una maglia dell’Italia del valore di 70 euro. Secondo le ricostruzioni, una volta selezionato l’articolo, si è diretto verso i camerini e ha indossato la maglia, per poi uscire dalsenza averla pagata.