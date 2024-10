Scienza, ecco come impedire il congelamento senza l’utilizzo di calore (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un nuovo sistema che impedisce la formazione del gelo prima che inizi, senza utilizzo di calore. E’ quanto sviluppato dagli ingegneri della Northwestern University che hanno pubblicato i propri risultati su ‘Science Advances’. I ricercatori hanno scoperto che modificando la texture di qualsiasi superficie e aggiungendo un sottile strato di ossido di grafene si impedisce al 100 per cento la formazione di brina sulle superfici per una settimana o potenzialmente anche di piu’. Si tratta di un risultato mille volte piu’ duraturo delle attuali superfici antigelo all’avanguardia. come ulteriore vantaggio, il nuovo design della superficie scalabile e’ anche resistente a crepe, graffi e contaminazione. Leggi tutto 📰 Ildenaro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Un nuovo sistema che impedisce la formazione del gelo prima che inizi,utilizzo di. E’ quanto sviluppato dagli ingegneri della Northwestern University che hanno pubblicato i propri risultati su ‘Science Advances’. I ricercatori hanno scoperto che modificando la texture di qualsiasi superficie e aggiungendo un sottile strato di ossido di grafene si impedisce al 100 per cento la formazione di brina sulle superfici per una settimana o potenzialmente anche di piu’. Si tratta di un risultato mille volte piu’ duraturo delle attuali superfici antigelo all’avanguardia.ulteriore vantaggio, il nuovo design della superficie scalabile e’ anche resistente a crepe, graffi e contaminazione.

