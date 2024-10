Tvzap.it - Scandalo tra le sorelle vip italiane: la scoperta assurda

Volano stracci in famiglia proprio nel giorno del compleanno. Ma una sorpresa è stata per certo molto sgradita, tanto che la nota influencer nelle ultime ore ha condiviso uno sfogo molto duro su Instagram, in cui ha attaccato duramente la sorella, rivelando che avrebbe iniziato una relazione con il suo ex fidanzato. "Il premio per la peggior persona dell'anno va ex aequo a mia sorella e al mio ex psicopatico", ha scritto spiegando che i due sono partiti per una vacanza romantica insieme. Taylor Mega attacca la sorella Giada di averla "tradita" ed aver iniziato una relazione con il suo ex ragazzo. Da sempre molto unite, le sorelle ora si fanno la guerra.