Roma sequestrati oltre 1 milione travestimenti maschere e zucche di Halloween pericolosi

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Decorazioni a tema,, cerchietti e altri accessori per il travestimento per festeggiamenti di “”, non in linea con gli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, sono statidai Finanzieri del Comando Provinciale di, nel corso di un apposito piano di controlli. Le “fiamme gialle” del Gruppo Pronto Impiego e del I Gruppo li hanno individuati all’interno di rivendite ubicate entrambe nel quartiere Prenestino. Nel corso della prima ispezione, à emerso che gli articoli erano tutti privi delle indicazioni in lingua italiana, previste dal c.d. “Codice del Consumo”, finalizzate a consentirne un utilizzo sicuro, mentre nell’altra, è stato appurato che gli addobbi erano sprovvisti del marchio CE ovvero che lo stesso era stato indebitamente apposto, con lo scopo di trarre in inganno i consumatori.