Periferie, Battilocchio (FI): “Giornata Periferie segnale importante di attenzione” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La Giornata delle Periferie Urbane è stata definitivamente approvata! Il 24 giugno di ogni anno verrà dedicato a una riflessione generale, con iniziative, manifestazione e dibattiti per fare il punto su problematiche e criticità ma anche sulle tante progettualità in essere, sulle eccellenze e sulle buone pratiche che vedono coinvolte le nostre Periferie. Il 24 giugno è una data purtroppo nota: nel 2014, infatti, venne uccisa la piccola Fortuna Loffredo e questo orrore, per primo concentrò i riflettori della cronaca nazionale sul Parco Verde di Caivano. Da quel dramma però, simbolicamente, deve rinascere la speranza. Anteprima24.it - Periferie, Battilocchio (FI): “Giornata Periferie segnale importante di attenzione” Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“LadelleUrbane è stata definitivamente approvata! Il 24 giugno di ogni anno verrà dedicato a una riflessione generale, con iniziative, manifestazione e dibattiti per fare il punto su problematiche e criticità ma anche sulle tante progettualità in essere, sulle eccellenze e sulle buone pratiche che vedono coinvolte le nostre. Il 24 giugno è una data purtroppo nota: nel 2014, infatti, venne uccisa la piccola Fortuna Loffredo e questo orrore, per primo concentrò i riflettori della cronaca nazionale sul Parco Verde di Caivano. Da quel dramma però, simbolicamente, deve rinascere la speranza.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:(FI): “URBANE UN SEGNALE IMPORTANTE DI ATTENZIONE”; Errori giudiziari,, rom: le 80 «Giornate» alle Camere; Don Coluccia, la sua vita sotto scorta. E Andrea che non si piega; Il blitz per disturbare lo spaccio: le azioni al Quarticciolo e San Basilio; Dal panettone italiano all'ecospiritualità, presentate in Parlamento 70 proposte per istituire giornate nazionali; Dal panettone all’ecospiritualità : 70 proposte di legge per istituire “Giornate nazionali”; Approfondisci 🔍

Periferie, Battilocchio “A Palermo progettualità integrata”

(messinaoggi.it)

Così il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle Periferie Alessandro Battilocchio durante un incontro con i giornalisti presso la Prefettura di Palermo. “Palermo è un mosaico ...

Commissione periferie a Torino, 2mila minimarket numero enorme

(ansa.it)

La commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie arriva a Torino e fa ... Il presidente della commissione Alessandro Battilocchio (Forza Italia), durante l'incontro con i giornalisti ...

Migranti: Battilocchio (Fi), ‘invasione campo magistrati, governo vada avanti’

(lasicilia.it)

Compito della maggioranza è andare avanti con la sua azione di Governo”. Dichiara Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile immigrazione del movimento azzurro.

Battilocchio (FI) in visita al San Paolo: “Al fianco del personale sanitario”

(trcgiornale.it)

Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, accompagnato dal capogruppo in consiglio comunale Luca Grossi, ha visitato ieri mattina il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo. Ad accoglierlo il ...