Calciomercato.it - "Non mi interessa", annuncio Hamilton-Ferrari: cala il gelo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Non mi” dichiarazioni che spiazzano anche gli appassionati:ilsu Lewised il passaggio allaIl passaggio di Lewisinnel 2025 renderà realtà uno dei colpi di “mercato” più incredibili nella storia recente della Formula 1. Da grande avversario a sedersi sulla vettura rossa. Un passaggio che ha fatto parlare gli appassionati per settimane, soprattutto per il suo eco mediatico. Lewisserio (LaPresse) – Calciomercato.itIn questa stagione, che sta per concludersi,sta cercando di mantenere alto l’onore del suo nome leggendario. Il pilota inglese è sesto in classifica con 189 punti e deve guardarsi alle spalle dal compagno di scuderia in Mercedes, Russell, che ha ottenuto 177 punti.ha vinto due Gran Premi in questo 2024, arrivando 4 volte a podio.