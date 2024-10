Monsterland in Fiera, pronto il piano operativo per garantire pulizia e decoro (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ferrara si prepara ad accogliere Monsterland (in Fiera nel lungo ponte tra Halloween e Ognissanti) anche sotto il punto di vista della pulizia. Deputata a mantenere il decoro è l’azienda Hera che si impegnerà a fare fronte soprattutto alla mole di rifiuti prodotti durante i giorni di festa, con Ferraratoday.it - Monsterland in Fiera, pronto il piano operativo per garantire pulizia e decoro Leggi tutto 📰 Ferraratoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ferrara si prepara ad accogliere(innel lungo ponte tra Halloween e Ognissanti) anche sotto il punto di vista della. Deputata a mantenere ilè l’azienda Hera che si impegnerà a fare fronte soprattutto alla mole di rifiuti prodotti durante i giorni di festa, con

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:inilsicurezza: parcheggi, viabilità e navette;iniloperativo per garantire pulizia e decoro;Ferrara 2023: al concertone con Sfera e Guè attesi in ventimila;inilsicurezza | parcheggi viabilità e navette; Approfondisci 🔍

Monsterland Ferrara: Speedy J, Chris Liebing e 999999999 in line up

(parkettchannel.it)

Monsterland Halloween Festival torna dal 31 ottobre al 2 novembre a Ferrara per celebrare con i migliori artisti della musica elettronica.

Halloween, l’evento. Geolier e Rose Villain, tre giorni da paura tra la Fiera e il Castello

(msn.com)

Ricchissimo il calendario di iniziative che prenderà il via domani. Attese in città 80mila persone. Il nodo sicurezza tra le perplessità.

Monsterland Halloween Festival annuncia Gigi D’Agostino

(corrierenazionale.it)

Quest’anno il programma della 14esima edizione di Monsterland Halloween Festival prevede giovedì 31 ottobre 2024 l’ormai tradizionale one-day festival al Ferrara Fiere Congressi ...

Fiere: eventi in programma dal 28 ottobre all'1 novembre

(borsaitaliana.it)

- Torino: dall'1 al 3 novembre 'ARTISSIMA' - Fiera internazionale d'arte contemporanea Organizzazione: Artissima Luogo: Lingotto Fiere Sito: https://www.artissima.art ...