Lo spione dell'affaire Renzi e l'autogol di Boccia: cosa abbiamo scoperto | GUARDA (Di giovedì 31 ottobre 2024) Renzi aveva ragione quando pensava di essere spiato. Dalla nuova inchiesta di Milano, scopriamo un'intercettazione choc. Un pm gli disse: “Sentiranno il babbo”. Ma non solo. Maria Rosaria Boccia, nell'impeto di smentire, ha pubblicato un documento in cui viene messo nero su bianco che la laurea non l'ha mai presa. Il punto del direttore Tommaso Cerno. Iltempo.it - Lo spione dell'affaire Renzi e l'autogol di Boccia: cosa abbiamo scoperto | GUARDA Leggi tutto 📰 Iltempo.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)aveva ragione quando pensava di essere spiato. Dalla nuova inchiesta di Milano, scopriamo un'intercettazione choc. Un pm gli disse: “Sentiranno il babbo”. Ma non solo. Maria Rosaria, nell'impeto di smentire, ha pubblicato un documento in cui viene messo nero su bianco che la laurea non l'ha mai presa. Il punto del direttore Tommaso Cerno.

Dossier, la mano dello spione dietro l'affaire Renzi. Un pm gli disse: "Sentiremo il babbo"

L’indagato contatta un pm, che gli dice «sarà sentito babbo Renzi». Nella trama delle spie spunta un’informativa dei ...

Il senatore di Italia Viva è tra i personaggi su cui la «banda degli spioni» aveva cercato informazioni.

Si, amici giornalisti: un crimine", ha affermato il leader di Iitalia Viva. Per Renzi non è una novità. "Con me lo hanno fatto in modo sistematico e hanno messo in piedi un circo di fake news ...

Gli accessi alle banche dati riservate riguardavano esponenti della politica, ma non solo. C’erano anche Carlo Sangalli e manager della Fiera ...