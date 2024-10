Metropolitanmagazine.it - Israele contro anche l’arte, bombarda un sito dell’UNESCO

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La guerra alle strutture ONU non si limita all’UNRWA ma a quanto parehato unUNESCO, cruciale per la storia delmondiale. E non si tratta di un errore: aveva ordinato l’evacuazione, sapeva che avrebbeto. Quando la storia diventa bersaglio. La comunità internazionale esprime (ancora una volta) sdegno per l’attacco dialUnesco in Libano. Tuttavia, limitarsi ad uno sdegno formale rende la tenuta della comunità internazionale priva di credibilità di fronte a soprusi di questa portata.attacca ONU, UNRWA e oraUNESCO, siamo sicuri sia normale? Mercoledì mattina, le sirene e gli avvisi d’evacuazione hanno svegliato Baalbek e altre città della Valle della Beqaa, provocando una fuga di massa dei residenti.