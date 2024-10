Gaeta.it - Inaugurata a Castrovillari la Demo Farm per la produzione sostenibile di nocciole in Calabria

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo progetto agricolo ha preso forma a, dove è stata ufficialmente aperta la, una collaborazione tra Ferrero Hazelnut Company, l’Azienda Agricola Torre di Mezzo ein Guscio. Questa iniziativa mira a rivoluzionare la coltivazione della nocciola in un’area nota per le sue tradizioni agricole. Attraverso la diffusione delle migliori pratiche agronomiche e la tutela dell’ambiente, larappresenta un’importante opportunità per il territorio calabrese. La: unto modello per laIl cuore del progetto è unto modello, concepito come un volano per promuovere pratiche agricole sostenibili e di qualità. L’obiettivo principale è supportare lo sviluppo della coltivazione della nocciola in, evidenziando l’importanza dell’adozione di tecnologie contemporanee e sostenibili.