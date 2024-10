Il IV Municipio riapre il centro per le famiglie “La Ginestra in fiore”: nuovi servizi gratuiti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il IV Municipio di Roma accoglie con entusiasmo la riapertura del centro per le famiglie e i minori “La Ginestra in fiore”. Iniziativa fondamentale per la comunità, il centro propone una serie di servizi gratuiti che mirano a rispondere alle esigenze delle famiglie del quartiere. Questo spazio offrirà diverse risorse utili a genitori e bambini, con un approccio orientato al supporto emotivo e educativo, il tutto all’insegna della cooperazione tra professionisti e famiglie. Le attività offerte dal centro per le famiglie Massimiliano Umberti, presidente del Municipio, è intervenuto durante la presentazione delle attività del centro, evidenziando l’importanza di un team multidimensionale di operatori del territorio. Gaeta.it - Il IV Municipio riapre il centro per le famiglie “La Ginestra in fiore”: nuovi servizi gratuiti Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il IVdi Roma accoglie con entusiasmo la riapertura delper lee i minori “Lain”. Iniziativa fondamentale per la comunità, ilpropone una serie diche mirano a rispondere alle esigenze delledel quartiere. Questo spazio offrirà diverse risorse utili a genitori e bambini, con un approccio orientato al supporto emotivo e educativo, il tutto all’insegna della cooperazione tra professionisti e. Le attività offerte dalper leMassimiliano Umberti, presidente del, è intervenuto durante la presentazione delle attività del, evidenziando l’importanza di un team multidimensionale di operatori del territorio.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il IVilper le famiglie “La Ginestra in fiore”: nuovi servizi gratuiti; Sciopero generale contro la manovra del governo Meloni: Cgil e Uil uniti nella protesta; Casal Bruciato, a Villa Fassini nascerà ilNazionale per l'Orientamento; IV, si cercano associazioni per curare ilper le famiglie e i minori fragili; “Ama il tuo quartiere”, i centri di raccolta rifiuti aperti anche di sabato. Tutti gli indirizzi; Mercato di San Romano, Umberti ribadisce ai cittadini che il punto anagrafe non riaprirà; Approfondisci 🔍

Piove nell’ufficio, il Centro per il lavoro resta senza sede: “Utenti costretti a vagare tra tre municipi”

(msn.com)

il Centro Orientamento al Lavoro Dipartimento Scuola Formazione e Lavoro del VI Municipio chiude. E ora i cittadini in cerca di lavoro sono costretti a vagare tra diversi uffici tra il IV e il V ...

Monza: riapre il centro civico di via Silva che era stato danneggiato dal nubifragio

(ilcittadinomb.it)

Riapre il centro civico di via Silva che era stato danneggiato pesantemente dal doppio nubifragio che a luglio 2023 aveva colpito Monza. Sono terminati i lavori di ristrutturazione del tetto e la ...

Riapre il centro di compostaggio di Renaccio

(ilcittadinoonline.it)

SIENA. Da lunedì 28 ottobre riapre il Centro di compostaggio comunale in località Renaccio (Strada di Ribucciano, 6) con il consueto orario 7:30 – 12:30 dal lunedì al sabato, esclusi i festivi. Per ...

Dopo l’incendio riapre il Centro Rimpatri Trapani-Milo

(itacanotizie.it)

Il Centro di Permanenza per il Rimpatri di contrada Milo a Trapani è tornato operativo dopo i lavori di ristrutturazione. Attualmente, vi sono ospitate circa 50 persone: la maggioranza è costituita da ...