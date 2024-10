Grammy Awards in diretta su Disney dal 2027 per 10 anni (Di giovedì 31 ottobre 2024) I Grammy Awards hanno una nuova casa. I principali premi della musica internazionale infatti, a partire dal 2027 e per i successivi 10 anni, saranno trasmessi in diretta dai canali Disney in tutto il mondo. La conferma è arrivata dalla stessa azienda dell’intrattenimento, che ha annunciato un «accordo globale decennale senza precedenti» con la Recording Academy. L’evento sarà visibile negli Stati Uniti su Abc – dopo 50 anni consecutivi su Cbs – e su Hulu e ovunque sulla piattaforma Disney+, verosimilmente dunque anche in Italia. Ignote le cifre dell’accordo. La mossa rende dunque Disney la nuova casa internazionale dei maggiori premi nello spettacolo dopo la conquista degli Oscar e, nello sport, del Super Bowl LXI di football americano. Lettera43.it - Grammy Awards in diretta su Disney dal 2027 per 10 anni Leggi tutto 📰 Lettera43.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ihanno una nuova casa. I principali premi della musica internazionale infatti, a partire dale per i successivi 10, saranno trasmessi indai canaliin tutto il mondo. La conferma è arrivata dalla stessa azienda dell’intrattenimento, che ha annunciato un «accordo globale decennale senza precedenti» con la Recording Academy. L’evento sarà visibile negli Stati Uniti su Abc – dopo 50consecutivi su Cbs – e su Hulu e ovunque sulla piattaforma+, verosimilmente dunque anche in Italia. Ignote le cifre dell’accordo. La mossa rende dunquela nuova casa internazionale dei maggiori premi nello spettacolo dopo la conquista degli Oscar e, nello sport, del Super Bowl LXI di football americano.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:insudal 2027 per 10 anni; Quando e dove vedere in Italia i VMA 2024: sul palco anche il ritorno di Eminem; Emmy 2024, le nomination: grande successo per; Il trionfo di Shogun e tutti i vincitori degli Emmy2024; The Eras Tour arriva in Italia: hai già visto il film-concerto su+?; Taylor Swift, You Are in Love tra le bonus track del The Eras Tour (ora in streaming); Approfondisci 🔍

Grammy Awards in diretta su Disney dal 2027 per 10 anni

(lettera43.it)

Disney e Recording Academy hanno siglato un accordo globale per la trasmissione in diretta dei Grammy Awards dal 2027 al 2036.

Disney si aggiudica la diretta dei Grammy dal 2027

(msn.com)

Disney scippa i Grammy, gli Oscar della musica, alla Cbs: dal 2027 i prestigiosi premi andranno in onda per dieci anni sui canali Abc, Hulu e Disney+, di proprietà della Disney. La Cbs deteneva i ...

Grammy Awards 2022: come guardarli in diretta in Italia Grammy Awards 2022: come guardarli in diretta in Italia

(gingergeneration.it)

Ariana Grande presenta la linea rem Beauty x Wicked ispirata… Come già detto, in America i Grammy Awards 2022 andranno ... Per guardare l’evento in diretta anche in Italia, tuttavia, un ...

Grammy Awards 2018: come seguire la diretta streaming della cerimonia

(gingergeneration.it)

Purtroppo nessun canale italiano trasmetterà la diretta dei Grammy Awards 2018, eppure esiste una possibilità di seguire lo spettacolo in streaming, seppure un po’ complicata. Grazie al serviz ...