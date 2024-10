Sport.quotidiano.net - Giorno di festa per il cigno di utrecht. Marco Van Basten taglia il traguardo dei 60 anni: "Mi godo famiglia e amici lontano dallo stress»

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ancora adesso è l’idolo di tanti ragazzi che non l’hanno mai visto giocare, come il 16enne Francesco Camarda, che da quel mito rossonero ha ricevuto la benedizione pubblica pochi mesi fa. Compie oggi 60Van, calciatore e personaggio straordinario (si sposò in stampelle), entrato per sempre nei cuori rossoneri dopo la meravigliosa parentesi col Diavolo fra il 1987 e il 1995. Tre Palloni d’oro, un Europeo con l’Olanda, sette coppe continentali, sette campionati, altre sette coppe nazionali: l’elegantissimodiha vinto di tutto, tant’è che nella conferenza stampa del commiato, Adriano Galliani, dopo aver ricordato che il calcio perdeva "il suo Leonardo da Vinci", tirò fuori un foglio per leggere quello ciò che il ragazzone alto un metro e novanta era riuscito a mettere in bacheca.