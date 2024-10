Puntomagazine.it - Giaveno dà l’ultimo saluto a Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci italiano

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Una folla commossa rende omaggio a, scomparsa a soli 19 anni, 31 ottobre 2024 – Una folla commossa ha affollato il sagrato della chiesa di San Lorenzo aper dare, lasciatrice di appena 19 anni,sci, tragicamente scomparsa in un incidente durante un allenamento sui ghiacciai della Val Senales, in Alto Adige., conosciuta affettuosamente come “Matildina” da amici e familiari, era unadi grande talento e passione. Le persone accorse, tra cui amici, parenti, semplici cittadini e rappresentanti delle istituzioni, hanno reso omaggio alla ragazza che rappresentava il futurosci azzurro e che si era già distinta per la determinazione e i risultati sportivi.