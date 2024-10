Giallo sulla litoranea, 24enne ferito all’addome da colpo di arma da fuoco (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoColpito da un proiettile all’addome mentre si trovava sulla spiaggia di Porto Pirrone, a Leporano. Vittima un 24enne di Taranto, soccorso d’urgenza e trasportato all’ospedale Santissima Annunziata, dove è stato sottoposto ad accertamenti; le sue condizioni non sarebbero gravi. sulla vicenda, avvolta nel mistero, sono in corso le indagini dei carabinieri, che non escludono nessuna pista: dall’agguato all’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane potrebbe essersi sparato da solo, con un colpo partito per errore mentre maneggiava un’arma di origine ignota. Ancora sconosciute le ragioni per cui il 24enne fosse armato. A far scattare l’allarme alcuni passanti che hanno trovato il giovane ferito in una stazione di servizio e hanno allertato il 112. Tarantinitime.it - Giallo sulla litoranea, 24enne ferito all’addome da colpo di arma da fuoco Leggi tutto 📰 Tarantinitime.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoColpito da un proiettilementre si trovavaspiaggia di Porto Pirrone, a Leporano. Vittima undi Taranto, soccorso d’urgenza e trasportato all’ospedale Santissima Annunziata, dove è stato sottoposto ad accertamenti; le sue condizioni non sarebbero gravi.vicenda, avvolta nel mistero, sono in corso le indagini dei carabinieri, che non escludono nessuna pista: dall’agguato all’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane potrebbe essersi sparato da solo, con unpartito per errore mentre maneggiava un’di origine ignota. Ancora sconosciute le ragioni per cui ilfosseto. A far scattare l’allarme alcuni passanti che hanno trovato il giovanein una stazione di servizio e hanno allertato il 112.

Taranto, un 24enne ferito da un proiettile sulla marina di Leporano: giallo sulla dinamica. “Potrebbe essersi sparato da solo accidentalmente”

I fatti attorno alle 13, il ragazzo non è in pericolo di vita ma è ricoverato in ospedale. Indagano i carabinieri che non escludono alcuna ipotesi ...

