Crollo a Cavarzere: due persone illese dopo il crollo del tetto di un'abitazione ATER

Un'inattesa e spaventosa situazione si è verificata a Cavarzere, comune della provincia di Venezia, dove il tetto di una casa di proprietà dell'ATER è crollato all'improvviso. Fortunatamente, i due occupanti che si trovavano all'interno dell'abitazione sono rimasti illesi, consentendo una risoluzione positiva di un evento potenzialmente tragico. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, immediatamente allertati dalla situazione di emergenza, e hanno effettuato le operazioni di soccorso necessarie.

Intervento dei vigili del fuoco

Il crollo è avvenuto in un'abitazione ATER, ente per l'edilizia residenziale pubblica. I pompieri, giunti da Adria e Mestre, hanno immediatamente portato sul posto un ingente dispiegamento di mezzi, tra cui una piattaforma aerea, un'autoscala e un'autogrù.

