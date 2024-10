Coldiretti soddisfatta per la proposta di legge regionale che disciplinerà le aree destinate agli impianti delle energie rinnovabili (Di giovedì 31 ottobre 2024) Coldiretti si dice soddisfatta per l'annuncio della proposta di legge regionale che andrà a disciplinare e regolamentare, anche con vincoli, le aree idonee per installare impianti ad energie rinnovabili. L'assciazione infatti ritiene la proposta in linea con quanto espresso dal decreto Ilpescara.it - Coldiretti soddisfatta per la proposta di legge regionale che disciplinerà le aree destinate agli impianti delle energie rinnovabili Leggi tutto 📰 Ilpescara.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)si diceper l'annuncio delladiche andrà a disciplinare e regolamentare, anche con vincoli, leidonee per installaread. L'assciazione infatti ritiene lain linea con quanto espresso dal decreto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:per ladiregionale che disciplinerà le aree destinate agli impianti delle energie rinnovabili; FOTOVOLTAICO:ABRUZZO, "OK ACHE FA CHIAREZZA SULLE AREE PER GLI IMPIANTI"; Irpef dimezzata su redditi agricoli 10-15 mila euro, Lega; Bruxelles. La prima resa ai trattori: Von der Leyen ritira lasui pesticidi; Elezioni amministrative, conclusi gli incontri dicon i candidati sindaco; Pasqua fa sorridere gli agriturismo a Siena e provincia,: “Ci aspettiamo una forte presenza di turisti”; Approfondisci 🔍

Coldiretti: ''La proposta di legge deve essere discussa e approvata''

(nove.firenze.it)

Coldiretti Toscana torna a mobilitarsi ... non è riuscita a trasformare in legge la proposta presentata dalla giunta regionale e adottata dalla commissione agricoltura. “Il Consiglio regionale ...

Rinviata le legge sulla deforestazione UE, Coldiretti Liguria: "Un respiro per le imprese e un’occasione di rivedere il regolamento"

(informazione.it)

"Una prima risposta alle richieste avanzate da Coldiretti ... Secondo la proposta presentata oggi (2 ottobre) dalla Commissione europea, l’applicazione della legge slitterà per le grandi ...

Il blitz dei 5 Laghi: Coldiretti torna all'attacco sul Parco

(giornalelavoce.it)

Ma si sarebbe trattato di un "blitz". A dirlo, con la schiettezza di sempre è il presidente provinciale di Coldiretti, Bruno Mecca Cici al quale, indubbiamente, quella proposta di abrogazione della ...

Coldiretti va nelle scuole: presentato a Fazi il progetto 2024/2025

(giornaledibrescia.it)

La Fiera agricola zootecnica italiana di Montichiari ha ospitato la presentazione della nuova edizione del progetto di educazione alimentare di Coldiretti nelle scuole di Brescia ...