Calciomercato Juve, nuovo nome sotto osservazione dall'Udinese

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Con Milik ancora ko, Dusan Vlahovic sta facendo gli straordinari da inizio stagione, non avendo un cambio diretto che gli possa consentire di rifiatare. Non è dunque un caso che, in attesa del rientro del polacco, la dirigenza dellastia monitorando diverse piste di mercato. Ange-Yoan Bonny del Parma sarebbe uno dei candidati per ricoprire il ruolo di vice Vlahovic, ma l’attaccante degli emiliani non sarebbe il soloaccostato ai colori bianconeri. Cristiano Giuntoli starebbe continuando ad osservare anche Lorenzo Lucca, centravanti di proprietà dell’Udinese, prossimo avversaria in campionato. Bonny, giovane punta del Parma, ha recentemente sorpreso proprio contro lantus all’Allianz Stadium. Classe 2003, il giocatore francese si distingue per fisicità, velocità e capacità di inserirsi nelle difese avversarie.