Zenga | Inter-Juventus 4-4? Il problema è sempre lo stesso

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Walterha preso parte alla presentazione del libro di Stefano Tacconi intitolato “L’arte di parare”. Negli anni ’80, i due portieri erano al centro di una presunta rivalità, una situazione che alimentava il gossip e le speculazioni. Tuttavia, la realtà è ben diversa: nonostante i toni competitivi di quel periodo,e Tacconi sono diventati nel tempo grandi amici. È proprio l’ex estremo difensore dell’a sottolineare questo legame, affermando: “Il fatto che io possa abbracciare Stefano in questo contesto è uno dei regali più preziosi che la vita potesse offrirmi. L’amicizia è un valore fondamentale che merita di essere messo in risalto in ogni occasione“.