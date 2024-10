Una donna immobilizzata e rapinata mentre esce di casa (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si apprestava a uscire di casa quando è stata bloccata da due uomini e rapinata. E' la disavventura capitata a una donna di Aprilia nella mattinata di lunedì 28 ottobre. Uno dei due malviventi era armato e non ha esitato a puntare l'arma contro la vittima, minacciandola e immobilizzandola Latinatoday.it - Una donna immobilizzata e rapinata mentre esce di casa Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si apprestava a uscire diquando è stata bloccata da due uomini e. E' la disavventura capitata a unadi Aprilia nella mattinata di lunedì 28 ottobre. Uno dei due malviventi era armato e non ha esitato a puntare l'arma contro la vittima, minacciandola e immobilizzandola

