Liberoquotidiano.it - "Ricordate dove si vota l'anno prossimo?". Panico a sinistra, il vero obiettivo: il 'pizzino' di Donzelli

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le prossime sfide "le giocheremo con serenità e con la certezza di avere scelto il candidato giusto, in Emilia-Romagna come in Umbria. D'altronde ci avevano prospettato un cappotto da 3 a 0, e invece il parziale è di uno a zero per noi. A questo punto chi ci dice che il cappotto non sarà il nostro?". Sono parole chiare quelle di Giovanni, deputato e responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d'Italia in un'intervista al Quotidiano Nazionale. Nel 2025 "punteremo a tenerci il Veneto con un nome all'altezza di un grande governatore quale è stato Zaia e correremo per vincere anche in Toscana. Non ci sono regioni difficili, ma solo coalizioni salde e buoni candidati", rileva. Commentando i risultati del voto in Liguriasottolinea che "rispetto alle Europee, nonostante il calo dell'affluenza, il centrodestra ha ottenuto 15mila voti in più in termini assoluti.