Porti, Carlone (Guardia costiera): “Sostenibilità e semplificazione temi cruciali” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – “La Sostenibilità e la semplificazione nei Porti sono temi cruciali per il futuro dell'industria marittima e della logistica e alla base del nostro operato per i prossimi anni”. Lo ha detto l’ammiraglio Nicola Carlone, comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, in occasione dell’assemblea pubblica di Confitarma, la Confederazione italiana L'articolo Porti, Carlone (Guardia costiera): “Sostenibilità e semplificazione temi cruciali” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Lae laneisonoper il futuro dell'industria marittima e della logistica e alla base del nostro operato per i prossimi anni”. Lo ha detto l’ammiraglio Nicola, comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto,, in occasione dell’assemblea pubblica di Confitarma, la Confederazione italiana L'articolo): “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Porti, Carlone (Guardia costiera): "Sostenibilità e semplificazione temi cruciali"; Porti, Carlone (Guardia costiera): "Sostenibilità e semplificazione temi cruciali"; Assemblea Confitarma, Carlone (Capitanerie di porto - Guardia Costiera): “Un trasporto a basse emissioni e la semplificazione dei processi, cruciali per il futuro del settore marittimo”; Assemblea Confitarma, Carlone (Capitanerie di porto - Guardia Costiera): “Un trasporto a basse emissioni e la semplificazione dei processi, cruciali per il futuro del settore marittimo”; Porti, Carlone (Guardia costiera): "Sostenibilità e semplificazione temi cruciali"; Il Comandante Generale della Guardia Costiera, Nicola Carlone, alla Naples Shipping Week; Leggi >>>

Porti, Carlone (Guardia costiera): "Sostenibilità e semplificazione temi cruciali"

(msn.com)

“La sostenibilità e la semplificazione nei porti sono temi cruciali per il futuro dell'industria marittima e della logistica e alla base del nostro operato per i prossimi anni”. Lo ha detto l’ammiragl ...

California, su il salario minimo a chi lavora nei fast food: un esempio utile contro le balle nostrane

(ilfattoquotidiano.it)

Siamo in California e l’Assembly Bill 1228 è una legge approvata nel giugno 2023. Stabilisce che i lavoratori dei fast food – più di 550mila in tutto lo Stato – a partire dal 1° aprile 2024 hanno ...

Federagenti, il timone passa a Paolo Pessina. “Ripartiamo dalla centralità del Mediterraneo” | Foto e video

(themeditelegraph.com)

“Lavoreremo come una grande squadra per portare avanti il percorso che fra tante difficoltà abbiamo intrapreso. Lo straordinario lavoro fatto da Alessandro ...

Controlli della Guardia Costiera: sequestrati 500 kg di pesce irregolare

(pugliapress.org)

Video Porti Carlone Video Porti Carlone

La Guardia Costiera ha portato a termine l’operazione “Ottobre 2024”, volta a contrastare la commercializzazione di prodotti ittici non conformi. Sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di ...