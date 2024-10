Thesocialpost.it - Pagamenti con carta, ecco perché è illegale il sovrapprezzo: a cosa fare attenzione

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) In termini tecnici si chiama credit surcharge, ed è una pratica. Si tratta delper pagamento con. A rispondereè, come funziona e come difendersi è l’esperto Massimiliano Dona, presidente di Consumatori.it, che all’Adnkronos spiega che “il credit surcharge, oper pagamento condi credito, è una pratica adottata da alcuni commercianti che consiste nell’aggiungere una commissione quando i clienti pagano condi credito. Gli esercenti ricorrono a questo supplemento per coprire le commissioni che devono pagare alle società di carte di credito per ogni transazione (generalmente l’importo varia dallo 0,5% al 3% del valore dell’acquisto)”.