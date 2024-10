Ospedale, sicurezza sismica. Si prepara il cantiere dei lavori (Di mercoledì 30 ottobre 2024) FOLIGNO - cantiere in allestimento all’Ospedale di Foligno per i lavori di miglioramento sismico. Interventi che avranno un valore di circa 19,5 milioni di euro. Gli interventi sono finanziati con fondi europei del PNRR nell’ambito della missione “Verso un Ospedale sicuro e sostenibile“. Le opere di messa in sicurezza del nosocomio dal punto di vista sismico, mediante la strategia altamente innovativa dell’isolamento alla base con un sistema combinato di isolatori e slitte in corrispondenza di tutti i pilastri esistenti, verranno realizzate in seicento giorni - fa sapere la Usl2 -: il presidio ospedaliero si manterrà pienamente operativo con l’attività sanitaria che non subirà alcuna interferenza. Lanazione.it - Ospedale, sicurezza sismica. Si prepara il cantiere dei lavori Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) FOLIGNO -in allestimento all’di Foligno per idi miglioramento sismico. Interventi che avranno un valore di circa 19,5 milioni di euro. Gli interventi sono finanziati con fondi europei del PNRR nell’ambito della missione “Verso unsicuro e sostenibile“. Le opere di messa indel nosocomio dal punto di vista sismico, mediante la strategia altamente innovativa dell’isolamento alla base con un sistema combinato di isolatori e slitte in corrispondenza di tutti i pilastri esistenti, verranno realizzate in seicento giorni - fa sapere la Usl2 -: il presidio ospedaliero si manterrà pienamente operativo con l’attività sanitaria che non subirà alcuna interferenza.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ospedale di Foligno, al via i lavori di messa in sicurezza sismica: struttura su isolatori elastici; Sicurezza sismica all'ospedale di Foligno, appalto da 13 milioni; Ricostruzione sismica, la Regione ispeziona i cantieri degli Ospedali di Norcia e Cascia: il punto sui lavori; Salute, tagliati dal Pnrr 18 milioni di euro destinati agli ospedali di Rovereto, Pergine e Borgo Valsugana; Ospedale di Foligno: l’aquilana Rosa Edilizia si aggiudica l’appalto per il miglioramento sismico; Sanità - Pnrr, la scure del governo taglia 54 milioni per l’ammodernamento degli ospedali: ecco le opere a rischio in Calabria; Leggi >>>

VIDEO. Nuovo ospedale, il punto: “Siamo sulla buona strada, ma ora dobbiamo correre”

(siracusaoggi.it)

Sono rare le uscite pubbliche del commissario straordinario per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa, Guido Monteforte. L’ingegnere però è intervenuto ieri sera, in chiusura della seduta ap ...

I migliori ospedali d’Italia, la sorpresa, tre siciliani sul podio per tempestività

(blogsicilia.it)

Il report Agenas 2023 rivela l'eccellenza degli ospedali siciliani nel trattamento tempestivo di fratture del femore e angioplastica coronarica ...

Asp di Messina, ultimati i lavori negli ospedali di Mistretta e Lipari

(insanitas.it)

La riqualificazione è costata oltre 8 milioni di euro. Ecco i dettagli e il commento del direttore generale Cuccì ...

Ricostruzione post sisma Centro Italia, evoluzione positiva ad otto anni dalla terribile scossa del 30 Ottobre

(picenotime.it)

Video Ospedale sicurezza Video Ospedale sicurezza

Ricostruzione post sisma Centro Italia, evoluzione positiva ad otto anni dalla terribile scossa del 30 Ottobre - picenotime.it - IT ...