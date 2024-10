Mette incinta la figlia il padre per difendere la sua onorabilità spara contro la casa dell’ex fidanzato

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una ragazza sarebbe rimastadel suo, che però l’avrebbe lasciata. Un’onta che ildella giovane non avrebbe accettato, quindi si sarebbe recato adell’ormai exdellae avrebbeto diversi colpi di pistola all’indirizzo della sua abitazione. I fatti, come ricostruito dai carabinieri, si sono svolti lo scorso gennaio a Villabate, un paese vicino Palermo. SpariladellaAl termine delle indagini i carabinieri di Misilmeri, coordinati dalla Procura di Palermo, hanno arrestato un 50enne e un 23enne, rispettivamentee fratello della ragazza in questione, con l’accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo. Nei loro confronti il gip di Palermo aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.