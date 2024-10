Ilfattoquotidiano.it - Liguria, Cacciari a La7: “È allucinante, governerà un politico che rappresenta il 20% degli elettori. Pd e M5s lavorino seriamente per un’alleanza”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Il risultato incredibile dellaè l’aumento delle astensionismo, addirittura prepotente in alcune province. Questa è la cosa su cui tutti dovrebbero riflettere, perché qui chi ha vinto? Ma ci rendiamo conto cheuna persona bravissima, per carità, che nonneanche il 20%aventi diritto al voto? Sono cose allucinanti“. È la valutazione del filosofo Massimo, ospite di Dimartedì (La7), sull’esito delle elezioni regionali in. Il conduttore Giovanni Floris chiede: “Quando i diversi leader del centrosinistra si oppongono all’alleanza dicono proprio che non ci può essere un piano unico che tenga insieme Renzi e Conte. Qua si ha un errore di ottica, nel senso che si confondono i leader con l’elettorato, o si dice che non c’è un elettorato che può stare insieme?”.